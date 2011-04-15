Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Flemming

Sexsüchtig

KultKrimiStaffel 2Folge 5vom 15.04.2011
Sexsüchtig

SexsüchtigJetzt kostenlos streamen

Flemming

Folge 5: Sexsüchtig

44 Min.Folge vom 15.04.2011Ab 12

Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel und Dr. Vince Flemming kommen zum Tatort eines scheußlichen Verbrechens: Eine Tote wurde halbnackt in einem Gewächshaus gefunden. Ein grässlicher Anblick, denn die Leiche ist gepfählt: Die Frau muss durch das Dach gefallen und auf einem Pfahl gelandet sein. Der vermeintliche Täter und Auffindzeuge, der eindeutig kurz vor ihrem Tod Sex mit der jungen Frau hatte und unter Drogen steht, wird schnell gefasst und ins Krankenhaus eingeliefert. Er heißt Leonard Seddler und ist, wie Flemming sehr bald diagnostiziert, sexsüchtig. Er steht auch deshalb unter dringendem Tatverdacht, weil es bereits in seiner Vergangenheit einen ähnlichen Fall gab. Der Unterschied besteht darin, dass das Opfer damals an einer Nachtschattengewächs-Droge starb, die Seddler jetzt selbst im Körper hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Flemming
KultKrimi
Flemming

Flemming

Alle 3 Staffeln und Folgen