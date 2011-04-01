Flemming
Folge 3: Das Haus meines Lebens
Die Kinder des Unternehmer-Ehepaares Senta und Matthias Warburg, Jana und Jonas, werden auf einer Pferdeweide von einem Modellhubschrauber attackiert. Jana stürzt und verletzt sich am Kopf, zur Beobachtung kommt sie ins Krankenhaus. Am gleichen Tag entdeckt Senta, die Erbin einer Hotelkette, einen Erpresserbrief mit einer Forderung über sechs Millionen Euro. Aus Angst um ihre Kinder schaltet sie die Polizei ein. Dr. Vince Flemming und Ann Gittel glauben, den Fall schnell gelöst zu haben. Peter Remy, der Gartenarchitekt der Familie Warburg, wird verhaftet, da dringender Tatverdacht besteht. Er ist in Senta verliebt, die jedoch kurz zuvor die Affäre beendet hatte. In der folgenden Nacht allerdings eskaliert die Situation, wodurch Peter Remy, der in Untersuchungshaft sitzt, entlastet wird: Ein Modellhubschrauber fliegt durchs Badfenster der Warburgs und greift Senta an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick