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ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Exzess

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Folge 1: Exzess

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sie lassen sich im Netz beim Essen zusehen - und verdienen jede Menge Geld damit. Vor den Augen eines Millionenpublikums verschlingen die "Broadcastjockeys" bei Muk-bang, einer der beliebtesten Unterhaltungsformen Südkoreas, Berge von Nahrung. Aber warum sind die Live-Fress-Orgien so erfolgreich? Fabian Sixtus Körner trifft einen der größten Stars der Szene. Rechte: ProSieben

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