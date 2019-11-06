Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
KampfJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Kampf
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Warum stecken chinesische Eltern ihre Kinder, wenn sie Probleme haben, in Militärcamps? Wie fühlt es sich an, jeden Tag eine der eigenen Ängste zu besiegen? Wie ist es möglich, entlegene und schwer zugängliche Bergdörfer in Nepal an das Internet anzuschließen? Wie schafft eine bärtige Londonerin den Aufstieg von der selbstmordgefährdeten Jugendlichen zum gefeierten Instagram-Star? Rechte: ProSieben
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben