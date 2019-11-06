Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
AngriffJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Angriff
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Run, Hide and Fight" - das ist das Grundkonzept gegen terroristische Bedrohungen, das die US-Sicherheitsbehörde "Homeland Security" entwickelt hat. Auf seiner Grundlage werden inzwischen auch in Deutschland Antiterror-Trainings mit realistischen Angriffs-Szenarien für Zivilisten angeboten. Kann man sich gegen Terrorangriffe schützen? Wie reagieren Menschen, wenn sie bewaffneten Terroristen gegenüberstehen? Reporter Baris macht den Test und nimmt an einem der Trainings teil. Rechte: ProSieben
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben