Follow Us
1 StaffelAb 12
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Follow Us
Adventure-Traveler Fabian Sixtus Körner (33), Filmemacherin Nicola von Leffern (29), Digital-Expertin Rike Kaltheuner (26) und Tech-Junkie Baris Öztürk (29) nähern sich beim neuen Reportermagazin "Follow Us" in drei Folgen je einem Thema unter ihrem persönlichen Blickwinkel. Sie erzählen Geschichten aus ihrem eigenen Spezialgebiet. Das Storytelling? Unmittelbar, ehrlich, authentisch. Die Bildsprache? Hand-Made, direkt, oft in Selfie-Optik.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
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