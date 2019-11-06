Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019Ab 12
Adventure-Traveler Fabian Sixtus Körner, Filmemacherin Nicola von Leffern, Digital-Expertin Rike Kaltheuner und Tech-Junkie Baris Öztürk nähern sich beim Reportermagazin "Follow Us" je einem Thema unter ihrem persönlichen Blickwinkel. Sie erzählen Geschichten aus ihrem eigenen Spezialgebiet. Das Storytelling? Unmittelbar, ehrlich, authentisch. Die Bildsprache? Hand-Made, direkt, oft in Selfie-Optik. Rechte: ProSieben
