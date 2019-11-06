Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Food-Giganten

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Pizza

PizzaJetzt kostenlos streamen

Food-Giganten

Folge 3: Pizza

88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diesmal dreht sich alles um Pizza. Ob geliefert, tiefgekühlt, selbst gemacht oder außer Haus: Die Deutschen lieben sie! 2012 wurden Schätzungen zufolge 3,6 Milliarden Euro auf dem Pizzamarkt umgesetzt. Dabei werden die kleinen Pizzerien zunehmend von den großen Anbietern verdrängt. Können die traditionellen Pizzabäcker den Giganten im Geschäft zukünftig überhaupt die Stirn bieten? Tradition gegen System: Wer greift sich das größte Stück auf dem Pizza-Markt? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Food-Giganten
Kabel Eins

Food-Giganten

Alle 1 Staffeln und Folgen