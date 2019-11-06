Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
SandwichJetzt kostenlos streamen
Food-Giganten
Folge 4: Sandwich
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das beliebteste Fastfood der Deutschen ist nicht etwa die Pizza oder der Burger, sondern das Sandwich. Ein Milliardengeschäft, an dessen Spitze "Subway" steht: Mit über 40.000 Restaurants weltweit ist das Unternehmen die größte Sandwichkette. Wir blicken hinter die Kulissen: Kann sich der Sandwich-Riese auch weiterhin auf dem Markt behaupten? Denn: das Imperium bröckelt. Immer neue Konkurrenten drängen mit frischen Ideen und ausgefallenen Konzepten auf den Markt. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food-Giganten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins