Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
SupermarktJetzt kostenlos streamen
Food-Giganten
Folge 5: Supermarkt
87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Folge dreht sich alles um Supermärkte, Discounter und den Online-Handel von Lebensmitteln. Denn um den heimischen Kühlschrank zu füllen, gibt es reichlich Einkaufs-Optionen. Eines steht dabei fest: Der Lebensmittelhandel ist im Umbruch, neue Einkaufskonzepte drängen auf den Markt. Was und vor allem wie kaufen wir in Zukunft ein? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food-Giganten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins