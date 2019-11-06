Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
McDonald's ist die Nummer eins auf dem Burgermarkt - noch. Seit über einem halben Jahrhundert dominiert die amerikanische Hamburger-Kette das Geschäft weltweit, doch seit zwei Jahren sinken die Verkaufszahlen. Und das, obwohl der Burgermarkt wächst! Nicht nur Edel-Burgerläden, auch Foodtrucks wetteifern mit dem Burger-Riesen um die Kunden. Wir wollen wissen: Bröckelt das System der Giganten? Und wie sieht der Burger der Zukunft aus? Rechte: kabel eins

