Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Food-Giganten

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
So verkaufen die Marktführer ihre Steaks

So verkaufen die Marktführer ihre SteaksJetzt kostenlos streamen

Food-Giganten

Folge 2: So verkaufen die Marktführer ihre Steaks

86 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diesmal dreht sich alles um Steaks: Ein wahrer Routinier im Geschäft ist der Gigant "Block House". Zwei Millionen Steaks werden hier im Jahr verkauft. Doch der Fleisch-Nachschub aus Südamerika wird knapp, und Geschäftsführer Karl-Heinz Krämer muss reagieren. Wie stehen dagegen die Steakhouse-Kette "Asado", die Edel-Restaurants von "Meatery" und das innovative Lokal "Grill & Grace" da? Systemgastronomie oder doch das kleine Steakrestaurant - was überzeugt die Deutschen am Ende? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Food-Giganten
Kabel Eins

Food-Giganten

Alle 1 Staffeln und Folgen