Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
So verkaufen die Marktführer ihre SteaksJetzt kostenlos streamen
Food-Giganten
Folge 2: So verkaufen die Marktführer ihre Steaks
86 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Diesmal dreht sich alles um Steaks: Ein wahrer Routinier im Geschäft ist der Gigant "Block House". Zwei Millionen Steaks werden hier im Jahr verkauft. Doch der Fleisch-Nachschub aus Südamerika wird knapp, und Geschäftsführer Karl-Heinz Krämer muss reagieren. Wie stehen dagegen die Steakhouse-Kette "Asado", die Edel-Restaurants von "Meatery" und das innovative Lokal "Grill & Grace" da? Systemgastronomie oder doch das kleine Steakrestaurant - was überzeugt die Deutschen am Ende? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food-Giganten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6