Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Folge dreht sich alles um Supermärkte, Discounter und den Online-Handel von Lebensmitteln. Denn um den heimischen Kühlschrank zu füllen, gibt es reichlich Einkaufs-Optionen. Eines steht dabei fest: Der Lebensmittelhandel ist im Umbruch, neue Einkaufskonzepte drängen auf den Markt. Was und vor allem wie kaufen wir in Zukunft ein? Rechte: kabel eins

Kabel Eins

