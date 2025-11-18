Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Pasta-Passion

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 10vom 18.11.2025
Pasta-Passion

Pasta-PassionJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 10: Pasta-Passion

38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Heute dreht sich bei "Food Paradise" alles um köstliche Nudel-Kreationen. Ramen-Liebhaber Walter Harris verbindet asiatische und amerikanische Küche in seinem Restaurant "Noodle Station" in Fort Lauderdale und begeistert mit seinen leckeren Nudelsuppen die Kunden. In Knoxville, Tennessee, wird Pasta mit Käse-Sandwiches kombiniert, wodurch Kreationen wie der "Big Boy" entstehen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 4 Staffeln und Folgen