Food Paradise
Folge 10: Pasta-Passion
38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Heute dreht sich bei "Food Paradise" alles um köstliche Nudel-Kreationen. Ramen-Liebhaber Walter Harris verbindet asiatische und amerikanische Küche in seinem Restaurant "Noodle Station" in Fort Lauderdale und begeistert mit seinen leckeren Nudelsuppen die Kunden. In Knoxville, Tennessee, wird Pasta mit Käse-Sandwiches kombiniert, wodurch Kreationen wie der "Big Boy" entstehen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.