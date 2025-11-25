Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 13vom 25.11.2025
Folge 13: Nippen und naschen

38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Heute geht es bei "Food Paradise" um die perfekte Kombination aus Essen und Trinken: In Dallas, Texas, wird klassisch mexikanische Küche neu interpretiert. Julian Rodarte und sein Vater begeistern ihre Gäste mit Barbacoa Nachos und Flüssigstickstoff-Margaritas. In Houston, Texas, wird der Fokus auf Kaffee und Kuchen gelegt. Die familiäre Atmosphäre bei "Victory Pie Company" lädt zum gemütlichen Austausch ein.

