Food Paradise
Folge 11: Brunch statt Lunch
38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Ein Brunch bietet die perfekte Kombination aus Frühstück und Mittagessen. Deshalb begibt sich "Food Paradise" auf die Suche nach den leckersten Kreationen, die über die Mittagszeit verzehrt werden. Bei "Sugar and Scribe" in San Diego, Kalifornien, gibt es einen saftigen Burger mit Rindfleisch und Spiegelei und danach köstliche Pancakes mit Blaubeeren. In Chicago, Illinois, wird knuspriges Hühnchen zusammen mit Churros serviert.
Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.