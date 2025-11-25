Nicht Fisch, nur FleischJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 12: Nicht Fisch, nur Fleisch
38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Im "Smoke & Fire" in Los Angeles, Kalifornien, kommen Fleisch-Liebhaber voll auf ihre Kosten: Die Besitzer des Lokals verbinden ihre Leidenschaften für Burger und Barbecue und präsentieren dekadente Kreationen. In Austin, Texas, bereitet der preisgekrönte Koch Rick Moonen sein Fleisch über dem offenen Feuer zu und verleiht ihm dadurch einen besonders köstlichen Geschmack.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.