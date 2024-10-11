Staffel 1Folge 2vom 11.10.2024
26 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Rekorde brechen: alles an einem Tag! Erlebe, wie Baumgartner aus dem All springt, 65 Frauen Fallschirmspringen und ein BMXer einen großen Looping fährt.
