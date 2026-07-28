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Forever Cruise

Immer der Sonne nach

Staffel 1Folge 1vom 28.07.2026
Immer der Sonne nach

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Forever Cruise

Folge 1: Immer der Sonne nach

20 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Statt ins Altersheim geht es für Melody und John in den dauerhaften Urlaub: Sie sind raus aus ihrem Haus und kauften sich eine Kabine auf der Villa Vie Odyssey - dem ersten "Wohnschiff" der Welt. Seitdem fahren die beiden in endloser Schleife um den Globus: 425 Häfen, 147 Länder, immer wieder, für den Rest ihres Lebens. Wir schauen uns an - Wie können sich die Bewohner:innen so ein Leben leisten? Und wie lebt es sich mit über 300 weiteren Menschen auf so einem Kreuzfahrtschiff?

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