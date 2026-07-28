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Forever Cruise

Wolken am Horizont

Staffel 1Folge 2vom 28.07.2026
Wolken am Horizont

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Forever Cruise

Folge 2: Wolken am Horizont

18 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Das außergewöhnliche Lebensmodell auf der "Odyssey" gerät plötzlich ins Wanken: Wegen der Sperrung der Straße von Hormus werden Diesel und Treibstoff knapp. Die Kosten fürs Volltanken steigen von 400.000 auf über eine Million Dollar. Nun sollen die Bewohner:innen jeweils 6.000 Dollar zusätzlich zahlen - andernfalls könnte das Schiff stehen bleiben.

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