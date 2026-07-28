Forever Cruise
Folge 2: Wolken am Horizont
18 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Das außergewöhnliche Lebensmodell auf der "Odyssey" gerät plötzlich ins Wanken: Wegen der Sperrung der Straße von Hormus werden Diesel und Treibstoff knapp. Die Kosten fürs Volltanken steigen von 400.000 auf über eine Million Dollar. Nun sollen die Bewohner:innen jeweils 6.000 Dollar zusätzlich zahlen - andernfalls könnte das Schiff stehen bleiben.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben