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Forever Cruise

Wie lang ist Forever?

Staffel 1Folge 3vom 28.07.2026
Wie lang ist Forever?

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Forever Cruise

Folge 3: Wie lang ist Forever?

19 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Auf der "Odyssey" haben sich Hunderte Menschen für ein Leben auf See entschieden. Doch der Traum droht zu platzen: Der Tank ist leer, der Treibstoff extrem teuer. Jede:r Bewohner:in soll 6.000 Dollar zusätzlich zahlen. Hält diese außergewöhnliche Gemeinschaft der Krise stand - oder droht das Ende der "Forever Cruise"?

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