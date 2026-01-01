Forever Cruise
1 StaffelAb 12
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Forever Cruise
Eine Kreuzfahrt, die niemals endet: Die "Odyssey" ist das Zuhause von 350 Menschen, die an Bord leben und arbeiten. Seit dem Start im Oktober 2024 fährt das Schiff ohne Pause um die Welt und hat bereits über 150 Häfen auf sechs Kontinenten angelaufen. Wie funktioniert das Leben an Bord? Wie finanziert sich dieser Traum? Und was passiert, wenn Probleme wie Treibstoffmangel die "Forever Cruise" plötzlich gefährden?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben