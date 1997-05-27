Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 4Folge 1vom 27.05.1997
46 Min.Folge vom 27.05.1997Ab 6

Dr. Merthin untersucht Trixi, Schwester Wilmas Tochter. Er ist sich sicher, dass Trixi gesund ist, letzte Gewissheit soll der Krebsabstrich bringen. Doch der Befund weist gegen seine Erwartungen ein positives Ergebnis aus. Durch Mitschuld, ausgerechnet von Frau Dr. Sentrop, hat im Labor eine Verwechslung stattgefunden. Dr. Dignatz steht vor einer schweren Aufgabe. Er muss seiner Patientin Geggle den Krebsverdacht mitteilen. Merthin begegnet Lena wieder. Beide freuen sich über das Wiedersehen.

