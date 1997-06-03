Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 2: Gut beraten
Pfleger Weckerlein bringt die hoch schwangere Uli Hartweg zu Dr. Amthor. Die junge Frau hat starke Blutungen, ein Kaiserschnitt ist erforderlich. Aber eigentlich ist dafür kein Arzt verfügbar. So beschließt Professor Fockenberg, selbst zu operieren. Dr. Amthor ist das unheimlich, schließlich hat Fockenberg seit langer Zeit nicht mehr im OP gestanden. Ohne Komplikationen kommt das Baby zur Welt, nur, die Wunde heilt nicht zu. Frau Dr. Sentrop bringt Merthin auf die richtige Diagnose. Frau Hartweg leidet an einer Allergie. Professor Fockenberg hatte versäumt, den Krankenbericht der Patientin zu lesen. Die 17-jährige Britta Krüger muss für einige Tage im Krankenhaus bleiben. Ihr Vater taucht angetrunken auf, glaubt an eine Abtreibung und reagiert mit Handgreiflichkeiten. Dr. Merthin muss sich endgültig entscheiden und freut sich, dass Lena ihn berät: Er wird die Praxis von Dr. Schmidt übernehmen. Auch privat sieht alles nach einem Neuanfang mit Lena aus. Als er sie jedoch zu Hause besuchen will, sieht er, wie Lena einen anderen Mann sehr herzlich verabschiedet.
