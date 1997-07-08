Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 7: Eine Entscheidung
Lenas beruflich erfolgloser Bruder Eicke hat sich auf ein unsicheres Geschäft eingelassen. Er hofft dabei auf die gewohnte Hilfe seiner Schwester. Sie soll ihm eine erhebliche Geldsumme borgen. Doch Lena weigert sich diesmal, seine unrealistischen Pläne zu unterstützen. Eicke argwöhnt, dass Lenas neuer Freund Merthin dahinter stecken könnte. Horki ist immer noch ratlos: Soll sie die Zwillinge zur Welt bringen? Soll sie bei Björn bleiben, obwohl er vielleicht nicht der Vater ihrer Kinder ist? Und wie lassen sich Zwillinge mit ihrem Jurastudium vereinbaren? Merthin rät ihr dringend, mit Björn über alles - auch über ihr erotisches Urlaubsabenteuer - zu reden. Ines und Erik treiben Lena zur Eile an. Sie wollen den Bau ihres Häuschens unbedingt fertig gestellt haben, bevor ihr Kind zur Welt kommt. Doch während einer Baubesichtigung setzen bei Ines die Wehen ein. Nach einer Aussprache mit Björn hat sich Horki zu einer Entscheidung durchgerungen. Sie wird Björn heiraten und die Zwillinge behalten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick