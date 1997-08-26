Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 12: Unschuld
Lena droht das berufliche Aus. Die Stadt zieht sich als Investor aus einem Großprojekt zurück, für das Lena bereits hohe finanzielle Vorleistungen erbracht hat. Claudias Freundin Senta will heiraten. Ihr Problem: Sie ist keine Jungfrau mehr. Darauf, so glaubt sie nämlich, legt ihr etwas altmodisch eingestellter Verlobter großen Wert. Nun wagt sie nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Gleichzeitig lebt sie in der Angst, dass ihr Ex-Freund Daniel, der plötzlich wieder seine Liebe zu ihr entdeckt hat, alles ausplaudern könnte. In der Belegbettenstation von Dr. Merthin meldet sich ein lesbisches Paar. Sie bekommen ein Baby und sorgen mit ihren ungewöhnlichen Familienvorstellungen nicht nur bei Hebamme Doris für Verwunderung.
