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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Lasst uns aufbrechen

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 17.07.2026
Lasst uns aufbrechen

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 1: Lasst uns aufbrechen

24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6

Frieren, Fern und Stark setzen ihre Reise fort. Ihr Ziel ist es, die Stadt Ende zu erreichen. Da sie kaum noch Geld übrighaben und ihnen ein weiter Weg bevorsteht, planen sie, in der nächsten Stadt nach Arbeit zu suchen.

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