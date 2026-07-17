Ein Ort, der ihr gefälltJetzt kostenlos streamen
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 3: Ein Ort, der ihr gefällt
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Frieren, Fern und Stark reisen durch das Etwas-Gebirge in den Nördlichen Ländern. In dem dortigen Vulkangebiet herrscht ein wärmeres Klima, weshalb sich die Freunde auf ein Bad in den heißen Quellen freuen. Das Dorf, das Frieren sucht, existiert jedoch nicht mehr, da die Quelle inzwischen versiegt ist.
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN