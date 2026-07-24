Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieren - Nach dem Ende der Reise

Vernichtungsauftrag

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 24.07.2026
Vernichtungsauftrag

VernichtungsauftragJetzt kostenlos streamen

Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 6: Vernichtungsauftrag

24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

In der Region Rufen in den Nördlichen Ländern wurde ein Dorf von Dämonen heimgesucht und vollständig zerstört. Als Frieren und ihre Freunde in dem Ort eintreffen, begegnen sie alten Bekannten. Gemeinsam beschließen die Magier, die verbliebenen Dämonen zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frieren - Nach dem Ende der Reise
ProSieben MAXX
Frieren - Nach dem Ende der Reise

Frieren - Nach dem Ende der Reise

Alle 1 Staffeln und Folgen