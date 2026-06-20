Hot or Not? Die feschesten FußballerJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 10: Hot or Not? Die feschesten Fußballer
22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FrühlingsgeBlümel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: PULS 4