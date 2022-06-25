Staffel 1Folge 3vom 25.06.2022
Barber-Shop auf RädernJetzt kostenlos streamen
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Folge 3: Barber-Shop auf Rädern
45 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12
Seif wendet sich mit einem ausgefallenen Auftrag an Jim und sein Team: Der Londoner Friseur möchte seinen Van zu einem mobilen Salon umbauen lassen, mit dem er zu seinen Kunden fahren kann. Außerdem arbeitet Jim weiter an seinem Doppeldecker-Projekt und das Team erlaubt sich einen Spaß mit Scottys Auto ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Auto
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK