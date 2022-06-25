Zum Inhalt springenBarrierefrei
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 25.06.2022
Barber-Shop auf Rädern

Folge 3: Barber-Shop auf Rädern

45 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12

Seif wendet sich mit einem ausgefallenen Auftrag an Jim und sein Team: Der Londoner Friseur möchte seinen Van zu einem mobilen Salon umbauen lassen, mit dem er zu seinen Kunden fahren kann. Außerdem arbeitet Jim weiter an seinem Doppeldecker-Projekt und das Team erlaubt sich einen Spaß mit Scottys Auto ...

