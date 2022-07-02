Staffel 1Folge 5vom 02.07.2022
Der Desaster-CamperJetzt kostenlos streamen
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Folge 5: Der Desaster-Camper
46 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12
Alana und Heather wollen mit ihrem Van quer durch Europa reisen. Das Fahrzeug, das sie dafür von einem Schrottplatz erworben haben, ist jedoch in schlechterem Zustand als gedacht. Da sowohl das Budget der Frauen als auch die Zeit sehr knapp sind, haben Jim und sein Team eine echte Herausforderung vor sich. Währenddessen nimmt das Doppeldecker-Projekt weiter Form an und Ben darf sich beim Umbau eines Lieferwagens einen Traum erfüllen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Auto
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK