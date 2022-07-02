Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 02.07.2022
Folge 6: Jims mobile Männerhöhle

47 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12

Das große Doppeldecker-Projekt schreitet gut voran, doch bisher haben die Busse kein wasserdichtes Dach, was beim englischen Wetter zu einem Problem werden könnte. Während Jim sich eine Lösung dafür überlegt, plant sein Team eine Überraschung für ihn - sie setzen heimlich ein Herzensprojekt ihres Chefs um, um sich bei ihm zu bedanken.

