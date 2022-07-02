Zum Inhalt springenBarrierefrei
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 02.07.2022
Sternenblick und Badespaß

45 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12

Mitten im Sommer kommen die Full Metal Junkies bei ihrer Arbeit ganz schön ins Schwitzen - doch Jim lässt sich eine verrückte Idee einfallen, um für Abkühlung zu sorgen. Diese ist auch bitter nötig, denn es gibt viel zu tun: Die langjährigen Kunden Will und Ed wollen einen amerikanischen Schulbus umbauen lassen und für den Auftrag hat das bereits ausgebuchte Team nur acht Wochen Zeit.

