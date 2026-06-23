Die größte Schaukel der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.06.2026: Die größte Schaukel der Welt
46 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
108 Meter Höhe. 130 km/h Spitze. Kein Netz. Kein Zurück. Was nach Actionfilm klingt, ist in Wahrheit die höchste Schaukel der Welt – und diese steht mitten in China. Warum lassen sich Menschen freiwillig über eine Schlucht katapultieren? Und warum braucht man dafür einen Gesundheitscheck?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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