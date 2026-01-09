Bier, Bratwurst und Millionen: So wird in Deutschlands Arenen Geld gemachtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.01.2026: Bier, Bratwurst und Millionen: So wird in Deutschlands Arenen Geld gemacht
Fußballstadien sind die Schaufenster eines milliardenschweren Wirtschaftssystems. Andere Sport-Events oder Konzerte spielen weitere Millionen in die Kassen der Betreiber. Doch was geschieht eigentlich, bevor sich die Tore öffnen und tausende Fans in die Arena strömen? Wie viel Aufwand und welche Kosten stecken hinter den Events? Und wie lassen sich die hohen Preise für Tickets und Snacks erklären? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler durchleuchtet die Geheimnisse der Arenen.
