31 Min.Ab 6
"Gamechangers – A Baller League Magazine“ ist ganz nah dran an den Managern, Trainern und Spielern beim Draft Day. Es ist der Auftakt zur 3. Saison der Kleinfeldliga und diesmal entscheidet sich, welche Spieler ein neues Trikot bekommen. "Draft Stories" begleitet u.a. hautnah das Team "Hollywood United" von Ex-Profi Max Kruse und Content Creator Knossi und die "Käfigtiger" von Kevin Prince Boateng. Denn der Kampf um die besten Spieler hat begonnen und damit die Endphase der Saisonvorbereitung.
