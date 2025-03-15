Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamechangers - A Baller League Magazine

Ignite the fire

JoynStaffel 1Folge 3
Ignite the fire

Ignite the fireJetzt kostenlos streamen

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 3: Ignite the fire

31 Min.Ab 12

11 Spieltage haben die Teams und ihre Manager Zeit, um sich als eine der vier besten Mannschaften der Baller League fürs Final 4 zu qualifizieren. Direkt zu Saisonbeginn gibt es erste Enttäuschungen. Unglückliche Niederlagen, Mannschaften die sich erst finden müssen, Ansprüche die vielleicht zu hoch sind. An Matchday 2 wird noch nichts entschieden, aber erste Weichen werden gestellt. Die Spiele werden hitziger, die Rivalitäten kochen hoch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamechangers - A Baller League Magazine
Joyn
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen