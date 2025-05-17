Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 12: Final 4, Baby
30 Min.Ab 12
Der letzte Spieltag der Baller League in Season 3 hat es in sich: von Platz 2 bis Platz 8 können noch alle Teams das Ticket für das "Final 4" lösen. Das Motto ist klar: Verlieren verboten. 3 direkte Duelle entscheiden über Saisonende oder Titelambitionen. Es geht um alles, um Ruhm, um Ehre - um das große Finale.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gamechangers - A Baller League Magazine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn