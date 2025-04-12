Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamechangers - A Baller League Magazine

Ey, Schiri!

JoynStaffel 1Folge 7
Ey, Schiri!

Ey, Schiri!Jetzt kostenlos streamen

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 7: Ey, Schiri!

32 Min.Ab 12

Sie sind das 13. Team in der Baller League und ohne Schiedsrichter geht auch in der Kleinfeld-Liga in Berlin Tempelhof nicht viel. Für die Schiedsrichter, um den ehemaligen FIFA-Offiziellen Babak Rafati, ist viel zu tun: schnelles Spiel, hitzige Manager an den Seitenlinien und extra Regeln in den letzten drei Minuten einer jeden Halbzeit. Da muss man ganz schön auf Zack sein, um nichts zu verpassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamechangers - A Baller League Magazine
Joyn
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen