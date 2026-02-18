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Gamer By Heart

Cozy Games, mehr als nur süß?

Talk? Now!Staffel 1Folge 10vom 18.02.2026
Cozy Games, mehr als nur süß?

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Gamer By Heart

Folge 10: Cozy Games, mehr als nur süß?

73 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Cozy Games sortieren nachweislich den Kopf und entspannen den Puls. Ob Stardew Valley oder Animal Crossing – Cozy Games bieten mehr als niedliche Grafik und entspannte Musik. In dieser Folge spreche ich mit Cozy-Games-Content-Creatorin Sersi aka Playful Dodo über die Magie von Wohlfühlspielen, mentale Gesundheit beim Zocken und warum uns genau diese Games helfen können, abzuschalten, aufzutanken und uns selbst näherzukommen. Perfekt für alle, die gern mit Kuscheldecke und Konsole in andere Welten eintauchen.

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