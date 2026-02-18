Mama & Gamerin, wie geht das zusammen?Jetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 4: Mama & Gamerin, wie geht das zusammen?
67 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wir sind zwei Mamas. Gleichzeitig sind wir auch Gamerinnen. Zwei Rollen, die man so gut wie nie zusammenbringt. Das heißt aber nicht, dass es uns da draußen nicht gibt. Wir, das sind Moderatorin Stefanie Langer und Sarah Gloeckler von Riot Games. Wir haben beide ein Kleinkind und reden darüber, wie man das Eltern sein und Zocken unter einen Hut bekommt. Wie vereinbar sind kompetitive Spiele wie Valorant oder Team Fight Tactics mit der Kinderbetreuung? Und welche Rolle spielen die Papas dabei? Wir nehmen euch mit in unsere Gedanken - über Ängste, Sorgen und das Sich-Neu-Erfinden als Mutter und Zockerin.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!