Story-Game Junkies unter sichJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 3: Story-Game Junkies unter sich
58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge quatschen wir über unsere liebsten Story Games - von Uncharted über Horizon Zero Dawn bis hin zu all time Favorites wie L.A. Noire oder GTA V. Steffis gute Freundin Tinka ist eine echte Gamerin by Heart und dabei immer wieder auf der Suche nach neuen, aufregenden Spielen für ihre Konsole. In dieser Episode gibt es maßgeschneiderte Spieleempfehlungen für Tinka und wir wagen einen Schritt Neuland: Wir machen ein Koop Game Date aus.
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Gamer By Heart
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!