Zocken statt AntidepressivaJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 6: Zocken statt Antidepressiva
60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Dass Videospiele glücklich machen ist für uns Gamer by Heart nichts Neues. Aber welche Games wirken auf die mentale Gesundheit besonders positiv? Und mit welchen Vorurteilen müssen Gamer:innen heute noch kämpfen wenn’s um die Mental Health geht? Ich steige mit Psychologin Jolina Bering genau in dieses Thema tiefer ein. Ihre Schwerpunkte in der Psychologie sind Gaming, eSports und Content Creation. Macht euch auf ein paar Aha-Effekte gefasst.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!