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Gamer By Heart

Videospiele synchronisieren

Talk? Now!Staffel 1Folge 12vom 08.07.2026
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Folge 12: Videospiele synchronisieren

68 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wer hinter den Stimmen unserer liebsten Charakter steckt? Und noch viel mehr: Wie erweckt man eine Videospielfigur eigentlich zum Leben? Diese noch noch mehr Fragen zum Synchron stelle ich in dieser Folge der Synchronsprecherin Lynne Glaner.

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