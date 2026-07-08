Videospiele synchronisierenJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 12: Videospiele synchronisieren
68 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wer hinter den Stimmen unserer liebsten Charakter steckt? Und noch viel mehr: Wie erweckt man eine Videospielfigur eigentlich zum Leben? Diese noch noch mehr Fragen zum Synchron stelle ich in dieser Folge der Synchronsprecherin Lynne Glaner.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Talk?Now!