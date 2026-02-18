Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamer By Heart

Identität & Games

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Identität & Games

Identität & GamesJetzt kostenlos streamen

Gamer By Heart

Folge 4: Identität & Games

49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Inwieweit haben Games einen Einfluss auf unsere eigene Identität? Wie wichtig ist es, sich selbst in Videospiel-Charakteren wiederzufinden? Und warum fällt es vielen Spieler:innen schwer, die politischen und gesellschaftskritischen Themen in Games überhaupt zu bemerken? In diesem Interview rede ich mit der Content Creatorin und Aktivistin Lilischote über diese Fragen und einigen weiteren thematischen Abschweifungen. Ich bringe ihr sogar bei, wie das Gen Z Herz funktioniert! Ein bunter Mix also, der sich lohnt ans Ohr gebracht zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamer By Heart
Talk? Now!
Gamer By Heart

Gamer By Heart

Alle 2 Staffeln und Folgen