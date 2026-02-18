Nostalgie und LieblingsspieleJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 9: Nostalgie und Lieblingsspiele
22 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge spreche ich mit Marzia vom „okay, ciao!“ Podcast über unsere ganz persönliche Liebesgeschichte mit Games. Wir reisen zurück in unsere Kindheit und erinnern uns an die Spiele, die unsere Begeisterung fürs Gaming entfacht haben von den ersten magischen Gaming-Momenten bis zu den Games, die uns heute noch glücklich machen.Gemeinsam sprechen wir darüber: Welche Typen von Gamerinnen wir eigentlich sind Welche Spiele uns wirklich happy machen. Wie Gaming unsere Kindheit geprägt hat.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Kunst
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Talk?Now!