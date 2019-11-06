Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganz in Weiß

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Ein zweites "Ja" von Tanja & Frank

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tanja und Frank möchten nach 23 Ehejahren ein zweites Mal heiraten. Alles soll so sein wie damals: dieselbe Kirche, dieselben Gästen und Tanja wünscht sich sehr, wieder ihr Hochzeitskleid zu tragen. Doch in den letzten Jahren hat die 49-Jährige über 20 Kilo zugenommen. Ihr bleiben sechs Wochen bis zum großen Tag - wird sie ihr Ziel erreichen und wieder das Traumkleid von damals tragen können? Rechte: Sat.1

