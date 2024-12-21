Roanoke Riddle & Icy BlastJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 10: Roanoke Riddle & Icy Blast
41 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Warum verschwand die im Jahr 1585 gegründete Roanoke-Kolonie plötzlich? Lag es an einer tödlichen, hochansteckenden Krankheit oder an einer Naturkatastrophe? Das Bermuda-Dreieck rückt in den Fokus der Forscher, nachdem mehrere Flugzeuge darüber verschwinden. Geben Naturphänomene eine Erklärung?
Geheimakte Erde
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Weather Channel