Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geheimakte Erde

Suez Crisis and Mystery Jets

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 30.11.2024
Suez Crisis and Mystery Jets

Suez Crisis and Mystery JetsJetzt kostenlos streamen

Geheimakte Erde

Folge 3: Suez Crisis and Mystery Jets

40 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Ein Schiff blockiert die wichtigste Handelsroute auf See. Ein Bergsteiger wird in Schottland von einer seltsamen Kreatur gejagt. Und: Ein Flugzeug der Alliierten wird über Deutschland von mysteriösen Lichtern verfolgt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Geheimakte Erde
Kabel Eins Doku
Geheimakte Erde

Geheimakte Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen